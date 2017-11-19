Активисты ездили к особняку Порошенко и жгли шины под Администрацией президента (видео)

В субботу, 18 ноября, активисты «Движения освобождения» приехали к имению президента Украины Петра Порошенко, а затем поехали на Банковую, где подожгли шины под Администрацией президента. Об этом пишет Украинская правда.

Активисты требуют объяснить, где находится грузинский доброволец АТО Вано Надирадзе. По их данным, его депортировали в Грузию, но украинские силовики этого официально не подтверждают, а в Тбилиси его не могут найти.

Сначала активисты поехали в имение Порошенко с требованием объяснить, где находится Надирадзе. Но к ним никто не вышел, а сам дом находится под усиленной охраной.

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После того митингующие поехали на Банковую и подожгли шины под Администрацией президента. Во время этого действа активисты чуть не опрокинули белый микроавтобус, ибо они утверждали, что он за ними следил. Но в ситуацию вмешался народный депутат Егор Соболев и попросил активистов этого не делать. Оказалось, что в микроавтобусе находились сотрудники СБУ.

Напомним, 17 ноября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей. В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.