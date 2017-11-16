РФ разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем есть у британской армии – Климкин

Министр иностранных иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем британская армия имеет на вооружении.

Об этом он сказал в комментарии британскому изданию Mail Online.

Как отмечает издание, Климкин сделал это заявление после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке «подорвать свободные общества» и «сеять раздор на Западе».

«Россия врет в промышленных масштабах. Мир должен лучше это понять, а также природу гибридной войны так же четко, как это поняла британский премьер», - заявил Климкин.

Читайте такжеПремьер Британии едва не получила по голове церемониальной булавой (видео)

«Мы должны в конце концов проснуться и объединиться против империалистической нео-красной угрозы, которую для свободного мира создает нынешняя администрация в Кремле», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Украина страдает от гибридной войны РФ, которую она «развязала против мира в 2014 году с вторжением в Крым и Донбасс».

«Вместе с танками, оружием и вмешательством в выборы - это природа российской гибридной войны, сегодня ведется против Запада», - добавил Климкин.

Издание отмечает, что в настоящее время конфликт на Донбассе привел к потере более 10 тысяч жизней, ранению почти 25 тысяч человек и еще перемещение 1,8 млн человек.

Климкин также подчеркнул, что в Крыму «населения живет в условиях репрессивного тоталитарного режима незаконной оккупации».

«Мы обсуждаем Донбасс. Россия говорит: нас там нет, несмотря на наличие до 500 танков - в четыре раза больше, чем танков в британской армии на вооружении - наряду с сотнями другого тяжелого вооружения и тысячами российских регулярных военных и наемников», - добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй обвинила президента Российской Федерации Владимира Путина во вмешательстве в выборы и кибершпионаже.