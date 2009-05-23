Ющенко о парламенте, правительстве, доктрине, импровизации и узурпации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что действующий парламент не способен проводить эффективную национальную политику.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день парламент не работает.

«Я бы сказал, что это управляемо неработающий парламент», - заметил Президент.

Он подчеркнул, что в Конституции четко предусмотрено, как формируется система власти, в том числе и большинство в парламенте, и что делать, если его нет.

«Я убежден, что это исключительная компетенция парламента - дать ответ на эту конституционную норму – наличие коалиции, которая формирует правительство, правительство, которое формирует программу и приносит ее в парламент», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства подчеркнул, что только правительство формирует экономическую, социальную политику государства.

«Все остальные могут вести только дебаты», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО также заметил, что Кабмин является коллегиальным органом, и премьер-министр не может единолично выносить какие-либо решения.

«Но, если кресла пусты (уволенные министры – УНИАН), к кому апеллировать?», - спросил Президент.

Кроме того, глава государства раскритиковал правительство за то, что оно работает без программы действий.

«Если нет доктрины, если нет коллегиального органа, то мы живем не просто в постоянной импровизации, мы живем в национальном риске. Это ведет с каждым днем к узурпации», - убежден Президент.

По его словам, отсутствие утвержденной программы деятельности правительства, интриги в парламенте негативно влияют на ситуацию в государстве.

«Парламент в таком виде, во-первых, не может выполнять конституционную учредительную норму, которая отнесена к его компетенции, парламент в такой ситуации – это я говорю в сторону так называемого большинства – даже теоретически не способен провести эффективную национальную политику: экономическую, гуманитарную или безопасности», - отметил Президент.