Швеция присоединится к миссии вооруженных сил Канады по подготовке украинских военных

Швеция заинтересована присоединиться к миссии Вооруженных сил Канады «Объединитель» (Unifier) с целью подготовки украинских военных.

Читайте такжеУкраина хочет начать закупку военной техники и оборудования у Канады - ПолторакКак сообщается на сайте Министерства обороны Украины, сегодня в канадском Виннипеге состоялась встреча руководителей оборонных ведомств Украины и Швеции.

Глава оборонного ведомства Королевства Швеция Петер Хультквист информировал министра обороны Украины Степана Полторака о положительных амбициях по присоединению в следующем году к операции Unifier. "Мы хотим присоединиться к операции в 2018 году, и когда мы будем готовы к участию, сообщим, как и каким образом это произойдет", - сказал министр обороны Швеции.

Кроме этого, во время общения он отметил, что планирует посетить Украину весной следующего года.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадские инструкторы в рамках операции «Объединитель» (Unifier) подготовили 6 тыс. украинских солдат.