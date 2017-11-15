Законопроект о реинтеграции Донбасса может быть проголосован в декабре

18:55, 15 ноября 2017
Политика
654 0

В комитете Рады отметили, что сегодня там пришли к согласию относительно 10 из 11 статей законопроекта, преамбулы и названия законопроекта.

REUTERS

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник не исключает, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть вынесен на голосование парламента в декабре.

Читайте такжеУ Порошенко сообщили предполагаемую дату рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Винник отметил, что сегодня комитет пришел к согласию относительно 10 из 11 статей законопроекта, преамбулы и названия законопроекта.

"Статья 10 является предметом доработки комитета - относительно условий, которые позволяют проводить всю детализацию мероприятий, предусмотренных этим законом, сроков и полномочий, кто их активизирует", - отметил Винник.

Депутат высказал мнение, что этот дискуссионный вопрос будет доработан на протяжении нескольких следующих дней.

"И на следующую пленарную неделю, в декабре, я думаю, мы можем выйти с проектом, который будет поддерживаться пятью фракциями парламента", - сказал парламентарий.

Как известно, следующая пленарная неделя ВР состоится с 5 по 8 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #голосование реинтеграции донбасса