Законопроект о реинтеграции Донбасса может быть проголосован в декабре

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник не исключает, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть вынесен на голосование парламента в декабре.

Читайте такжеУ Порошенко сообщили предполагаемую дату рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Винник отметил, что сегодня комитет пришел к согласию относительно 10 из 11 статей законопроекта, преамбулы и названия законопроекта.

"Статья 10 является предметом доработки комитета - относительно условий, которые позволяют проводить всю детализацию мероприятий, предусмотренных этим законом, сроков и полномочий, кто их активизирует", - отметил Винник.

Депутат высказал мнение, что этот дискуссионный вопрос будет доработан на протяжении нескольких следующих дней.

"И на следующую пленарную неделю, в декабре, я думаю, мы можем выйти с проектом, который будет поддерживаться пятью фракциями парламента", - сказал парламентарий.

Как известно, следующая пленарная неделя ВР состоится с 5 по 8 декабря.