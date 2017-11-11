Разрыв дипотношений с РФ не является предметом законопроекта о реинтеграции Донбасса – Турчинов
Такое решение принимает правительство по представлению Министерства иностранных дел, Рада не может перебрать на себя функции Кабмина.
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявляет, что вопрос разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией не является предметом законопроекта о государственной политике Украины относительно территорий Донецкой и Луганской областей, оккупированных российскими наемниками и войсками.
Читайте такжеРеинтеграция Донбасса: комитет по нацбезопасности продолжит работу над законопроектом с 13 ноября Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал журналистам в кулуарах съезда политической партии «Народный фронт».
"Это не предмет закона. Это решение, которое принимает правительство в соответствии с представлением Министерства иностранных дел. Поэтому парламент не может взять на себя функции Кабинета министров", - подчеркнул Турчинов.
Кроме того, он напомнил, что за внешнеполитические векторы развития отношений Украины с другими странами отвечает президент. "И, безусловно, за ним также должно быть слово в этом вопросе", - добавил Турчинов.
Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).
8 ноября секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что предложит выписать в Заключительных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса положение, которое будет предусматривать разрыв дипломатических отношений с Россией.
Ко второму чтению в проект было подано почти 800 поправок.
Сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что предварительно законопроект о реинтеграции Донбасса планируется рассмотреть в четверг, 16 ноября.