С 20 ноября военная прокуратура станет частично недееспособной - Матиос

После 20 ноября военная прокуратура останется частично недееспособной из-за невозможности передать полномочия несозданному Государственному бюро расследований Украины.

Читайте такжеС 20 ноября расследованием уголовных дел должно заняться Госбюро, которого нет - ЛуценкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"В государстве с 20 числа в частичной форме останется недееспособный, без полномочий, военный орган – военная прокуратура, которая не сможет передать свои полномочия несуществующему Государственному бюро расследований", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 года приняла закон о Государственном бюро расследований (ГБР). На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов НАБУ, и военных преступлений.

Директора ГБР назначает президент по представлению премьер-министра, которое тот вносит на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 года Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора ГБР, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что глава ГБР должен быть избран до 20 ноября.

8 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил, что конкурсная комиссия по политическим причинам не справилась с избранием руководства Госбюро расследований.