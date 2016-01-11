ГПУ разрешили завершать расследование дел, которые уже подследственны Антикоррупционному бюро

Президент Петр Порошенко подписал и ввел в действие Закон «О внесении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уголовных производств, которые расследуются следователями органов прокуратуры», который был принят Верховной Радой 24 декабря 2015 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Закон регламентирует расследование досудебных уголовных производств следователями органов прокуратуры на время действия Заключительных и Переходных положений УПК Украины. В частности, внесенные изменения позволят продолжить полноценную и последовательную работу по расследованию следователями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры наиболее резонансных уголовных производств в отношении преступлений против участников Революции достоинства в ноябре 2013-го - феврале 2014 года и других, совершенных предыдущей властью, отмечается в сообщении.

Ранее положения УПК предполагали, что, начиная с 19 ноября 2015 года, следователи органов прокуратуры потеряли право осуществлять досудебное расследование в уголовных производствах, подследственных Национальному антикоррупционному бюро Украины. Эти уголовные производства с 26 ноября 2015 года следователи органов прокуратуры в трехмесячный срок должны были передать в Бюро.

Анализ уголовных производств, находящихся в досудебном расследовании Управления специальных расследований Главного следственного управления, свидетельствует о разоблачении признаков создания представителями прежнего режима преступной организации, в связи с чем ряду лиц уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 УК Украины, в том числе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Во время досудебного расследования в комплексе исследуются все звенья этой преступной организации, в том числе в регионах и центре, системные преступные действия в хозяйственной, финансовой, правительственной и правоохранительной сферах, отмечается в сообщении.

Вместе с тем, принятые Верховной Радой Украины законодательные акты, в частности, касающиеся деятельности Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, могут привести к значительным пагубным последствиям в расследовании преступлений против Майдана и интересов государства, совершенных представителями прежней власти в составе преступной организации.

Наибольшее среди них - распыление производств между тремя различными органами досудебного расследования. В частности, в НАБУ должны быть переданы производства относительно злоупотреблений и хищений государственных ресурсов бывшими высокопоставленными лицами; в Национальную полицию - производства, связанные с убийствами правоохранителей на Майдане; в ГБР - производства о преступлениях против участников Революции достоинства.

Учитывая тесную взаимосвязь этих производств, их распыление между различными тремя органами досудебного расследования не только создаст препятствия эффективному следствию в отдельных производствах, но и полностью исключит расследование деятельности единой преступной организации, отмечается в сообщении.

Таким образом, останутся под вопросом достижение положительного результата расследования дел Евромайдана и, прежде всего, защита прав потерпевших, подчеркнули в пресс-службе.

«Учитывая изложенное, с целью преодоления вышеупомянутых негативных последствий Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О внесении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уголовных производств, которые расследуются следователями органов прокуратуры», только что подписанный главой государства и введенный в действие», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно уголовных производств, которые расследуются следователями органов прокуратуры» (№3651-1).

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Принятые изменения в УПК предусматривают, что следователи прокуратуры продолжают осуществлять начатые уголовные производства до завершения досудебного расследования.

Авторы этой законодательной инициативы объясняли, что существуют тысячи уголовных производств, начатых не детективами НАБУ, которые одновременно после начала их работы переходят к ним.

Председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин подчеркнул, что большое количество дел, которые должны быть переданы в Национальный антикоррупционного бюро, «заблокируют работу этого агентства».