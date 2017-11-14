Филатов обратился к руководителю НАБУ с требованием проверить решения городской власти Днепра

14 ноября мэр Днепра Борис Филатов обнародовал официальное обращение к руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с требованием провести объективное расследование незаконных застроек, которые в Днепре ведут скандально известные братья Каснеры.

Борис Филатов отметил: стоит проверить не только действия Днепровской мэрии, но и тщательно изучить деятельность самих работников Бюро. Самым дерзким примером произвола братьев Каснеров является здание по адресу ул. Владимира Великого, 13б (бывшая Плеханова), более известная как «Каракатица на Плеханова». Ее расположили вплотную к местной спортивной школе, а само строительство вели ночью.

Это дело правоохранители изучают более года. Летом скандальную стройплощадку посетил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Мэрия Днепра решением сессии признала недострой в центре города собственностью территориальной общины и передала здание на баланс одного из коммунальных предприятий.

Многоэтажку планировали или реконструировать для проживания малообеспеченных горожан, или вообще – снести.

Сейчас работники НАБУ, по обвинению одного из родственников братьев Каснеров, инкриминируют сотрудникам Днепровской мэрии якобы рейдерский захват имущества.

«Сотрудники НАБУ пришли в мэрию и теперь допрашивают сотрудников горсовета, обвиняя их в рейдерском захвате чужого имущества. Свекор Каснера, пенсионер 70 лет по фамилии Прокофьев, «владелец» 14-этажного недостроя в центре Днепра, написал заявление в НАБУ, и его взяли в производство », – отметил Борис Филатов в своем обращении.

Действия НАБУ Борис Филатов назвал сумасшедшей фантасмагорией и призвал ведомство провести проверку всех без исключения участников скандального дела.

«Проверьте, пожалуйста, законность не только моих действий и сотрудников мэрии, а заодно и братьев Каснеров, коррумпированных судей, нотариусов, удостоверяющих несуществующие документы и заодно странные, мягко говоря, действия ваших подчиненных, которые фактически встали на защиту незаконных застройщиков, уничтожающих наш город. Даже если ваши сотрудники в интересах братьев Каснеров предъявят мне подозрение, я все равно буду бороться за Днепр против негодяев, которые искажают мой город», – написал мэр Днепра.

Как известно, во время бурных событий 2013-2014 годов Каснеры захватили ряд земельных участков, имущества и коммуникаций, которые были в муниципальной собственности. Только в течение года в Днепре без разрешительных документов было возведено несколько новостроек. Так называемые строительные работы сопровождали поджогами собственности граждан и запугиванием «титушок», а также подкупом правоохранителей и судебных решений.