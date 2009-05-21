Возле Украинского дома заблокировали выезд правительственных автомобилей

Участники акции протеста возле Украинского дома в Киеве заблокировали выезд правительственных машин, требуя, чтобы премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретилась с ними.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выстроились в цепь, заблокировав служебный выезд машин.

Среди машин, которые не смогли выехать, автомобиля главы правительства не было. Под выкрики «Позор» два автомобиля объехали Украинский дом и выехали с противоположной стороны.

Расширенное заседание правительства закончилось и Ю.ТИМОШЕНКО направилась в аэропорт «Борисполь». Сегодня глава правительства вылетает в Астану (Казахстан) для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.