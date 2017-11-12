Трамп хочет иметь хорошие отношения с РФ для урегулирования ситуации в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что хочет иметь хорошие отношения с Российской Федерацией для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

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«Когда все ненавистники и глупые осознают, что иметь хорошие отношения с Россией - это хорошее дело, а не плохое дело. Всегда играть в политику - плохо для нашей страны. Я хочу разрешить (ситуацию) с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может значительно помочь», - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Трамп заявил, чтоверит словам президента Российской Федерации Владимира Путина о невмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.