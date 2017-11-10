Порошенко не исключает, что завтра подпишет закон о судебной реформе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшее время подпишет закон о проведении судебной реформы - «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№ 6232).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на встрече с вновь избранными руководителями объединенных территориальных громад и депутатами в Киеве.

«Мы запустили судебную реформу. Я надеюсь, что в ближайшее время, не исключено, что и завтра, у нас будут и кодексы подписаны», - подчеркнул он.

По словам президента, «был сформирован совершенно новый Верховный суд, который гарантирует украинцам право на суд и правду, инвесторам и бизнесу - право на защиту».

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№ 6232).

В тот же день перед голосованием за проект закона в целом депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.

В числе других при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового об ограничении сроков досудебного расследования.

Начальник Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что поправка в Уголовный процессуальный кодекс, представленная Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высоких должностных лиц и убийц.

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос призвал председателя ВР Андрея Парубия не подписывать этот закон, поскольку, по его словам, внесенные в УПК изменения «разрушат следствие» и ограничат права граждан.

В Национальном антикоррупционном бюро также призвали Порошенко ветировать принятые изменения в УПК, которые, по мнению НАБУ, парализуют работу органов досудебного расследования.

31 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий передал закон на подпись Порошенко.