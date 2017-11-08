Народный депутат Украины Виталий Хомутынник стал сопредседателем депутатской группы «Партия «Відродження».

Соответствующее объявление во время пленарного заседания Верховной Рады Украины в среду озвучил спикер парламента Андрей Парубий.

Как сообщили в пресс-службе партии «Відродження», за решение назначить Виталия Хомутынника сопредседателем депутатской группы «Партия «Відродження» проголосовали большинство народных депутатов на заседании группы.

Таким образом, руководящий состав группы теперь будет состоять из двух сопредседателей: народного депутата Виктора Бондаря, главы партии «Відродження» и народного депутата Виталия Хомутынника.