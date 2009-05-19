В Самообороне обвинили Ющенко в последней «выходке» Балоги

Своим заявлением об отставке экс-глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА пытался шантажировать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, считает народный депутат Юрий ГРЫМЧАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», по словам Ю.ГРЫМЧАКА, объяснение В.БАЛОГОЙ причины своей отставки несогласием с решением В.ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост главы государства, которое появилось сразу же после обнародования указа Президента об отставке самого В.БАЛОГИ, лишний раз доказывает, что этот человек в действительности не имел ни малейшего намерения уходить с должности, а стремился использовать свое очередное заявление об отставке для шантажа главы государства.

«Когда господин БАЛОГА говорит о том, что Президент не имеет морального права идти на президентские выборы, потому что за четыре года не выполнил большинство из обещаний, данных на Майдане, и обвиняет главу государства в том, что во многих кадровых назначениях Президент руководствовался не профессиональными качествами, а просто семейными или дружескими отношениями, то, по крайней мере, должен был бы при этом вспомнить, каким образом он сам попал на должность главы Секретариата, - отметил депутат от «Народной самообороны». - Теперь же, после того, как В.ЮЩЕНКО таки осмелился подписать указ об отставке, господин БАЛОГА с лукавством, достойным Иуды, пытается представить себя оппозиционером, готовым добить уже фактически лежащего Президента».

«Однако эта очередная выходка политического авантюриста БАЛОГИ больше на совести Президента, а не его вчерашнего главного сантехника», - считает Ю.ГРЫМЧАК.

Он напомнил, что «Народная самооборона» еще весной прошлого года выставляла перед Президентом требование немедленно освободить от должности главы Секретариата В.БАЛОГУ, поскольку его деятельность ведет к повальной коррупции и разрушению системы власти. “Тогда В.ЮЩЕНКО ответил самооборонцам: «БАЛОГА – это я!». Следствием этого всеобъемлющего доверия главы государства к своему главному «сантехнику», как однажды В.ЮЩЕНКО высказался о своем Секретариате, стала полная потеря доверия к Президенту со стороны украинских избирателей и политических элит», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

Как сообщал УНИАН, 12 мая В.БАЛОГА подал заявление об отставке с должности главы Секретариата Президента.

Сегодня, 19 мая, своим указом Президент В.ЮЩЕНКО освободил В.БАЛОГУ от этой должности.

Одновременно пресс-служба партии “Единый центр” распространила текст заявления В.БАЛОГИ об отставке, в котором он объясняет свое желание уйти с должности несогласием с решением В.ЮЩЕНКО во второй раз баллотироваться на пост Президента.

В.БАЛОГА также обвинил В.ЮЩЕНКО в пренебрежении профессиональными качествами в интересах кумовства при назначении на государственные должности и в нежелании прислушиваться к инициативам своего Секретариата.