Балога обвиняет Ющенко в кумовстве

Экс-глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в пренебрежении профессиональными качествами в интересах кумовства при назначении на государственные должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единый центр», об этом говорится в заявлении В.БАЛОГИ по поводу своей отставки с должности.

В частности, одной из причин своей отставки В.БАЛОГА назвал ближайшее окружение В.ЮЩЕНКО, которое по его воле вошло во власть, заняв высокие государственные должности.

Тот факт, что во многих кадровых назначениях Президент руководствовался не профессиональными качествами, а просто семейными или дружескими отношениями, В.БАЛОГА назвал «кумовским». «Вам все равно, что Ваше же окружение, как коррозия, разъедает власть и государство. Когда я докладывал Вам о кричащих фактах, Вы делали вид, что не слышите», – заявил В.БАЛОГА.

Он отметил, что в течение почти трех лет своей работы в Секретариате Президента чувствовал постоянный прессинг со стороны окружения Президента, которое всячески пыталось избавиться от неудобного главы Секретариата. Поэтому, по его словам, отставка – это не побег от трудностей, а открытый протест против попыток приближенных к В.ЮЩЕНКО людей руководить Секретариатом. «Никому и никогда этого не позволял и не позволю», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, на сайте Президента был обнародован указ об освобождении В.БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента.