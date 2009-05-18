Президента надо выбирать так, чтобы он гостей на инаугурацию успел собрать?

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении выборов Президента Украины на 22 ноября.

Соответствующий проект постановления зарегистрировал народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ.

Народный депутат считает, что 22 ноября является наиболее оптимальной датой, исходя из действующего законодательства и из-за решения Конституционного Суда о неконституционности постановления парламента о назначении выборов Президента на 25 октября.

Г.МОСКАЛЬ, ссылаясь на решение Конституционного Суда, объясняет, что парламент, назначая очередные выборы Президента Украины и определяя дату их проведения, должен руководствоваться нормами Конституции Украины, в частности, пунктом 7 части первой статьи 85, частями первой, пятой статьи 103.

“Согласно содержанию Основного Закона Украины и решений КС, срок полномочий Президента Украины составляет пять лет. Инаугурация действующего Президента Украины состоялась 23 января 2005 года. Следовательно, конституционный срок его полномочий должен завершиться 23 января 2010 года. Инаугурация следующего Президента Украины в любой другой день, как раньше, так и позже 23 января 2010 года, будет противоречить части первой статьи 103 Конституции Украины. Учитывая требования части первой статьи 104 Конституции, согласно которой новоизбранный Президент Украины вступает на пост не позже чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов, официальное объявление результатов выборов должно состояться не ранее 24 декабря 2009 года”, - говорится в объяснительной записке депутата.

В то же время, отмечает депутат, действующим законодательством о выборах Президента предусмотрено проведение голосования в два тура, если в первом туре ни один кандидат не набрал больше 50% голосов. “На сегодня, по данным всех социологических служб, получение любым кандидатом в Президента победы в первом туре является невозможным”, - уверен Г.МОСКАЛЬ.

Депутат напоминает, что Законом «О выборах Президента Украины» установлено, что ЦИК официально обнародовал результаты выборов в газетах “Голос Украины” и “Урядовий кур’єр” не позднее, чем на третий день со дня установления результатов выборов (часть первая статьи 86); если в избирательный бюллетень для голосования в день выборов были внесены больше двух кандидатов на пост Президента Украины и по результатам голосования в день выборов Президента Украины ни один кандидат не получил на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, ЦИК принимает решение о проведении повторного голосования (часть третья, пята статьи 84); повторное голосование назначается на третье воскресенье после дня выборов (часть первая статьи 85); результаты повторного голосования по выборам Президента Украины должны быть установлены не позднее, чем как на пятнадцатый день со дня повторного голосования (часть седьмая статья 85).

“Таким образом, для того, чтобы официальное объявление результатов выборов состоялось не ранее 24 декабря 2009 года и не позже 22 января 2010 года, необходимо, чтобы результаты выборов были установлены в период с 21 декабря 2009 года – по 19 января 2010 года; повторное голосование было проведено между 6 декабря 2009 года и 4 января 2010 года; дата первого тура выборов Президента соответственно в промежутке 15 ноября – 14 декабря 2009 года.

Учитывая, что выборы должны состояться исключительно в воскресенье, возможными датами выборов может быть 15 ноября, 22 ноября, 29 ноября, 6 декабря и 13 декабря 2009 года”, - объясняет депутат.

Г.МОСКАЛЬ считает, что «выбор даты выборов будет исключительно время с момента официального объявления результатов выборов до дня официальной инаугурации следующего Президента Украины (то есть, сколько времени будет у новоизбранного Президента на подготовку церемонии и рассылку официальных приглашений)».

“По этому поводу даты 6 и 13 декабря 2009 года являются неприемлемыми – у будущего Президента не будет времени для приглашения международных гостей на свою инаугурацию. К тому же абсолютно нецелесообразно проводить второй тур выборов акурат под новогодние праздники. Самой оптимальной датой из 15, 22 и 29 ноября является, по нашему мнению, воскресенье, 22 ноября. Тогда второй тур выборов состоится 13 декабря и до нового 2010 года страна будет знать имя нового Президента”, - уверен депутат.

Как известно, ранее по предложению Г.МОСКАЛЯ парламент принял решение о назначении президентских выборов на 25 октября 2009 года, однако решением от 12 мая Конституционный Суд признал это постановление неконституционным.