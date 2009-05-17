Патрисия Каас очень расстроена

Французская певица Патрисия КААС, которая заняла лишь 8-е место на «Евровидении», рассказала, что была очень расстроена результатами своего выступления на конкурсе.

В этом она призналась в интервью радиостанции RTL. «Я благодарна всем, кто поддерживал меня. Главное, что Франция была вместе со мной», - сказала П.КААС.

Телеканал «Франс-3», купивший права на трансляцию «Евровидения» во Франции, сообщил, что число зрителей, следивших за развитием конкурса, достигло рекордной отметки как минимум за последние 10 лет.

Напомним, что на «Евровидении-2009» П.КААС представила Францию с песней на родном языке Et S`il Fallait Le Faire.

За 20 лет музыкальной карьеры П.КААС получила широкое международное признание и продала около 16 миллионов дисков. Во многих странах она - олицетворение французской эстрады.

Как сообщал УНИАН, в этом году лучшим певцом Европа признала представителя Норвегии Александра РЫБАКА. Светлана ЛОБОДА, представлявшая Украину, заняла 12 место.

Выступление Патрисии Каас поддержали зрители из России (10 очков), Белоруссии, Швейцарии, Словении (по 7), Исландии, Литвы, Греции, Боснии и Герцеговины, Голландии, Армении (по 6), Израиля, Латвии (по 5), Финлядии (4), Испании, Германии, Андорры, Украины, Сербии, Ирландии (по 3), Албании, Дании (по 2), Бельгии, Черногории, Великобритании, Норвегии (по 1 баллу). Что в итоге дало ей 107 баллов и 8-е место.