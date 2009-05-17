Евровидение-2009 называет победителей

Победителем конкурса стал Александр Рыбак (Норвегия) с песней «Fairytale”, второе место – Йоганна Гудрун Йонсдоттир (Исландия), третье место у представляющего Азербайджан дуэта Айсель Теймурзаде и Араш.

Победитель по итогам голосования получил 387 баллов, у Йоганны - 218, у азербайджанцев - 207 баллов.

Украинский представитель на “Евровидении-2009” Светлана Лобода с песней «Be My Valentine! (Anti-crisis Girl)» собрала 76 баллов (12-е место). Представлявшая Россию Анастасия Приходько заняла 11 место, набрав 91 балл.

Дальше третьего места участники разместились так: 4. Турция (177), 5. Великобритания (173), 6. Эстония (129), 7. Греция (120), 8. Франция (107), 9. Босния и Герцеговина (106), 10. Армения (92), 11. Россия (91), 12. УКРАИНА (76), 13. Дания (74), 14. Молдова (69), 15. Португалия (57), 16. Израиль (53), 17. Албания (48), 18. Хорватия (45), 19. Румыния (40), 20. Германия (35), 21. Швеция (33), 22. Мальта (31), 23-24. Литва и Испания (по 23), 25. Финляндия (22).

Таким образом, следующий конкурс “Евровидение-2010” состоится в Осло.

Наивысший балл Александру Рыбаку поставили 16 (!) стран: Испания, Белоруссия, Германия, Швеция, Исландия, Израиль, Россия, Латвия, Литва, Украина, Польша, Голландия, Эстония, Дания, Словения, Венгрия, второе место отдали 9 (Бельгия, Черногория, Андорра, Великобритания, Словакия, Греция, Босния и Герцеговина, Сербия, Кипр), третье - 10 (Мальта, Франция, Финляндия, Швейцария, Македония, Хорватия, Ирландия, Молдова, Армения, Азербайджан). Еще 7 баллов норвежец получил из Албании, по 5 - из Португалии и Румынии, по 3 - из Чехии и Турции, 2 - из Болгарии. Стран, которые не выставили бы Александру Рыбаку баллов, не было.

Интересно, что Турция с шестью первыми местами (Азербайджан, Бельгия, Великобритания, Македония, Франция, Швейцария) не вошла в тройку. При том, что у "серебряной" исландки 12-балльных оценок три (Ирландия, Мальта, Норвегия), а у "бронзовых" азербайджанцев и вовсе одна - от Турции.

Украине отдали второе место (по 10 баллов) Польша и Азербайджан, третье (8) - Венгрия. По 6 баллов дали Светлане Лободе Испания, Белоруссия и Португалия, по 5 - Чехия, Дания, по 4 – Литва, Молдова, 3 - Армения, по два балла пришли от Мальты, Израиля, России, Великобритани и один из Словакии.

Голосование от Украины ставило на первое место Александра Рыбака, на второе - дуэт от Азербайджана, на третье - Анастасию Приходько. Далее: Молдову, Великобританию, Данию, Эстонию, Францию, Армению, Израиль.