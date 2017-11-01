160 тысяч гривень: у Каськива есть пять дней на внесение залога

Экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив должен в течение пяти дней внести залог в размере 160 тысяч гривен, определенный ему судом в качестве альтернативной меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она напомнила, что сегодня Печерский районный суд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 160 тысяч гривен.

Читайте такжеЭкстрадированного Каськива отпустили из зала суда под залог – ГПУ

Сарган отметила, что у Каськива есть пять дней, чтобы внести залог. Если залог не будет внесен, Каськива возьмут под стражу на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижение по столице. 3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны вопроса о его экстрадиции на родину.

Сегодня, 1 ноября, Луценко заявил, что Каськив экстрадирован в Украину. В то же время бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Киев.

Печерский районный суд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. гривен.