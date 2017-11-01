"Заангажированное политическое дело": сын Авакова прокомментировал производство против него

Сын главы МВД Арсена Авакова Александр заявил, что дело против него, которое открыло НАБУ по закупке рюкзаков по завышенным ценам, в котором он фигурирует как подозреваемый, является политическим, пишет «Радио свобода».

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«Процессуальные действия НАБУ связанные с абсолютно политизированным, ангажированным, политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее...» – заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, 1 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова. Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.