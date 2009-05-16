Выборы в январе выгоднее Тимошенко, а не Януковичу

Перенос президентских выборов на более поздний срок выгоднее премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, а не лидеру оппозиционной Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ в ходе заседания круглого стола в Киеве.

«Передвижение выборов Президента на более поздний срок дает определенный шанс восстановления позиций для Ю.ТИМОШЕНКО. А проведение выборов главы государства раньше должно быть более выгодным Партии регионов во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ», - отметил политолог, объяснив, что лидер оппозиции сегодня имеет большой рейтинговый отрыв от конкурентов. «Сохранится ли этот отрыв?», - отмечает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В связи с этим он не исключил, что позиции премьер-министра и ее политической силы могут укрепиться при условии улучшения ситуации в экономике, относительно чего есть прогнозы экспертов.

В таких условиях, по мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, позиция Партии регионов что касается проведения выборов в январе 2010 года, до которых правительство будет работать, является рискованной.

“Они (Партия регионов - УНИАН) должны переходить к активной тактике политической борьбы, которая бы не ограничивалась блокированием парламента, а имела другое содержание, которое бы демонстрировало, что “регионы” знают и умеют, что делать для улучшения ситуации”, - подчеркнул М.ПОГРЕБИНСКИЙ.