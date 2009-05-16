Луценко на всякий случай назвал своего преемника

Глава МВД Юрий Луценко заявил, что в случае его отставки фракция НУ-НС выдвинет на пост министра депутата Геннадия Москаля.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, обвинив в раздувании происшествия до масштабов скандала президентский секретариат и оппозицию.

"Я готов (к отставке), поскольку знаю, что наша фракция, которая имеет квоту министра внутренних дел, выдвинет господина Москаля и назначит его министром внутренних дел, я не возражаю", - цитирует Украинская правда.

Отвечая на вопросы о "франкфуртском конфликте" Ю.Луценко настаивал, что речь идет не о его министерской должности и не о личной проблеме. Столкновение со служащими аэропорта и полицией, считает министр, должно, наконец, привлечь внимание к тому, как обращаются с украинскими гражданами за границей, и к тому, как устраняются от их защиты дипломатические работники, занятые "установкой памятников и Голодомором... Это очень важно, но ведь есть еще живые украинцы", - заключил он.