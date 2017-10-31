На месте убийства Окуевой продолжаются следственные действия

На месте гибели Амины Окуевой возле Глевахи Киевской области сегодня утром продолжаются следственные действия. Полицейские охраняют территорию, передает "112 Украина".

Читайте такжеПолиция Киевской области разыскивает расстрелявших авто с Окуевой и ОсмаевымРядом расположен Институт физиологии. С 8 утра люди, которые работают там, не могут попасть на работу.

Полицейские никого не пускают на место происшествия.

Движение по железной дороге открыто.

На перекрытую территорию проехал эвакуатор. Предположительно будут вывозить автомобиль.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи. Амине попали в голову и она погибла, Адам ранен и находится в больнице.

Сообщают, что злоумышленников было двое.

В июне на Подоле в Киеве в Окуеву и Осмаева уже стреляли прямо в их машине, тогда Амина спасла своего супруга, выстрелив в нападавшего.