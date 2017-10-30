Гибель Окуевой под Киевом: полиция ищет нападавших, на месте работает руководство НПУ

Полиция Киевщины устанавливает нападающих, которые на автодороге расстреляли автомобиль.

Как говорится в сообщении ГУ НП в Киевской области, сегодня, в 20 часов на спецлинию 102 полиции Киевщины поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха, Киево-Святошинского района, расстреляли автомобиль.

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На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

«На территории столичной области и соседним регионам введен оперативный план «Сирена», продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работает руководство Национальной полиции Украины и полиции в Киевской области», – говорится в сообщении.

«Просьба к водителям с пониманием относиться к проверке транспортных средств полицейскими», – добавили в Нацполиции.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.