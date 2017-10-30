Киев готов к любым сценариям в деле "Украина против РФ" – посол

По делу «Украина против РФ», которое рассматривает Международный суд Организации Объединенных Наций, Киев готов к тому, что на свой меморандум, который является самым главным документом, Москва предоставит контр-меморандум, а потому просчитывает все возможные варианты. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

На вопрос, на каком этапе находится работа по подготовке Украиной меморандума с доказательствами преступлений России, который должен быть готов к 12 июня 2018 года, Ченцов ответил: «Этот меморандум является одним из главных документов в процессе. В нем будет представлена украинская позиция по сути нарушений Российской Федерацией своих обязательств в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. У нас есть достаточно материалов, которые могут быть представлены в суде. Однако многое еще надо сделать для тщательного отбора доказательств, их систематизации и качественного представления. Поэтому этот достаточно длительный период подготовки наполнен интенсивной работой».

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По словам посла, после подачи меморандума украинской стороной у России будет 13 месяцев для подготовки контр-меморандума. «Мы готовы к любым сценариям и просчитываем все возможные варианты. В любом случае рассмотрение дела по существу будет соответствовать общей динамике рассмотрения дел в Суде. Учитывая сложность спора, изучение письменных материалов до момента вынесения окончательного решения может занять значительное время», - считает Ченцов.

Комментируя невыполнение Россией решения о предварительных мерах по этому делу, в которых Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис, а также гарантировать доступность образования на украинском языке, дипломат отметил, что украинская сторона очень внимательно отслеживает ситуацию. «Она осложняется тем, что ни органы власти, ни специализированные международные структуры не имеют доступа на оккупированные территории. Российская сторона игнорирует как решение Суда ООН, так и призывы верховного комиссара по правам человека. А для государства-основателя ООН это уже является серьезным компрометирующим фактором», - подчеркнул посол.

По его словам, сейчас Украина в координации с рядом государств-партнеров продвигает в ООН проект новой резолюции «Ситуация с правами человека в Крыму и Севастополе, Украина», в которой будут зафиксированы имеющиеся нарушения. «Мы будем требовать от российской стороны соблюдения обязательств как государства-оккупанта в соответствии с международным правом, в том числе будем требовать полного выполнения решения Международного суда ООН», - заявил Ченцов.

Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

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19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ", по результатам которого было установлено, что Украина должна до 12 июня 2018 года подать в Международный суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений России со времени начала агрессии в 2014 году, а Россия свой контр-меморандум - до 12 июля 2019 года.