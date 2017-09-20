Порошенко надеется на привлечение РФ к ответственности за преступления против Украины при помощи решения суда ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина надеется, что решение Международного суда ООН поможет привлечь РФ к ответственности за преступления, совершенные против Украины с 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

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Он напомнил, что в этом году Международный суд начал слушания по делу Украины против России за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«Мы надеемся, что решение суда высшей инстанции ООН поможет привлечь Российскую Федерацию к ответственности за многочисленные нарушения международного права и финансирование преступлений, совершенных с 2014 года», - заявил президент.

«Рассчитываем на поддержку и содействие со стороны всех государств - членов ООН в этом процессе», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

В июне в Докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период 16 февраля - 15 мая 2017 года говорилось, что РФ в связи с промежуточным решением Международного суда в Гааге должна воздержаться от каких-либо действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительские учреждения, в том числе Меджлис, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.