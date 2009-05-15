Регионалы настроены решительно: отставка Луценко или выборы

Парламетская фракция Партии регионов будет настаивать на отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и блокировать работу Верховной Рады вплоть до досрочных выборов.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Николай ДЖИГА в интервью газете «Дело» (№ 73 от 15 мая).

Отвечая на вопрос о том, как он видит дальнейшее развитие ситуации в парламенте, Н.ДЖИГА сказал: «Освобождение министерства от Юрия ЛУЦЕНКО. В ином случае Рада работать не будет вплоть до досрочных выборов».

Он сообщил, что на момент начала блокирования трибуны ВР неоспоримых документальных доказательств вины министра внутренних дел не было. Вместе с тем, Н.ДЖИГА отметил, что более 36 лет проработал в структуре МВД, и в Германии у него осталось много друзей, в том числе в полиции, которые ему лично подтвердили достоверность информации, опубликованной в немецкой газете «Бильд».

Более того, Н.ДЖИГА предполагает, что в Германии в отношении Ю.ЛУЦЕНКО возбуждено уголовное дело. Подтверждением этого, по его словам, является официальный ответ МИД Украины, в котором говорится, что немецкая сторона не может дать полную информацию без согласия самого Ю.ЛУЦЕНКО. «Это дает повод предполагать, что в Германии возбуждено уголовное дело, и в рамках его проведения есть процедура, согласно которой информация об инциденте без согласия одной из сторон процесса не может быть предана огласке», - сказал депутат.