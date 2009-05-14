Конкурсный набор учеников на льготное обучение в частной международной школе «Меридиан»

16 мая в 11.00 в частной международной школе I-III ступеней «Меридиан» (г. Киев, Квитневый переулок, 5а (ж. м. Виноградарь) состоится День открытых дверей. С целью поддержки творчески одаренных детей, в рамках Дня открытых дверей будет проведен конкурсный набор учеников в 5-9-е классы с украинским, русским и английским языками обучения на 2009-2010 учебный год. Регистрация участников - с 10.30 до 10.55. Начало тестирования в 11.00. Ученикам, которые успешно пройдут тестовые экзамены, будет предложена учеба в МШ «Меридиан» бесплатно или на льготных условиях.

Контактные телефоны (044) 434-88-80; 433-97-48; факс 463-50-03.