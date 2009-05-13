Тимошенко: лидеров ПР «выносили мертвецки пьяными со всех тусовок»

Премьер Юлия Тимошенко ставит под сомнение информацию немецких СМИ относительно потасовки в аэропорту Франкфурта с участием министра внутренних дел Юрия Луценко, поскольку его сын не мог употреблять алкоголь. Но вместе с тем премьер не сомневается, что к скандалу вокруг Луценко имеет прямое отношение Партия регионов.

Она напомнила, что Луценко подал заявление в Верховную Раду, "учитывая эту политическую шумиху, которую подняла и приумножила Партия регионов".

"Они просто забыли дело Гонгадзе, забыли, как их лидеров выносили мертвецки пьяными со всех тусовок и официальных мероприятий", - заявила премьер.

"Если Партия регионов хочет голосовать за отставку министра, потому что им надо избавиться от министра – им же нужен хаос перед выборами, а не порядок – то пусть ставят на голосование вопрос и голосуют, если у них хватает голосов", - цитирует Тимошенко Украинская правда.

"Сегодня нет препятствий, чтобы слушать вопрос отставки, просто нет желания это делать. А есть желание делать саботаж работы (Рады) в игорном бизнесе и вызовам мирового кризиса", - заявила премьер.

Она подтвердила, что также имеет заявление министра, но для решения вопроса достаточно его заявления, которое есть в Верховной Раде.