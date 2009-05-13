МИД: продолжаются переговоры об освобождении «Арианы» от пиратов

Продолжается переговорный процесс об освобождении захваченного пиратами судна «Ариана» с украинским экипажем на борту.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Переговорный процесс относительно освобождения судна продолжается», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, МИД Украины и его дипломатические учреждения осуществляют в рамках своей компетенции консульское сопровождение данного вопроса. Представители судовладельца подчеркивают неприемлемость разглашения некоторых аспектов ведения переговоров, что может осложнить их успешное завершение. По информации представителей компании-оператора, судно обеспечено всем необходимым для жизнедеятельности членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 чел.) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая в 250 милях на северо-запад от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер выходил из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тысяч тонн сои.