С Соболева могут снять неприкосновенность из-за избиения ветерана АТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает возможности обращения в Верховную Раду относительно снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата, заместителя председателя фракции "Объединение "Самопомич" Егора Соболева в случае получения прямых доказательств его участия в избиении участников акции возле парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время брифинга в перерыве заседания Совета регионального развития, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обращаться прокуратура с представлением о снятии депутатской неприкосновенности с Соболева.

Луценко отметил, что сначала правоохранители допросят Соболева и других лиц, подозреваемых в избиении ветерана АТО.

«Для начала мы допросим его, а также других участников этого хулиганского поступка, когда были нанесены побои участнику акции протеста и участнику АТО, достаточно широко известному в волонтерских и широких кругах лицу. Как только у нас будут факты, прямо свидетельствующие о вине народного депутата, безусловно, я не могу исключить представления об отмене депутатской неприкосновенности», - отметил Луценко.

Он высказал мнение, что организаторы акции, среди которых и Соболев, должны извиниться перед гражданами за насильственные действия митингующих и депутатов.

«С моей точки зрения, она (вина) отягощается еще и тем, что Егор Соболев позиционирует себя как организатор всего, что происходило под стенами. И я до сих пор удивляюсь, почему народные депутаты - организаторы митинга, по крайней мере, не принесли публичные извинения за действия тех, кто избивал правоохранителей, кто избивал их же коллег-депутатов, кто избивал экс-участника АТО. Мне кажется, по крайней мере, моральные извинения, могли бы несколько снизить градус агрессии. Однако, в планы господина Соболева, Саакашвили, Семенченко такое простое понижение градуса не входит. Они нацелены на поиск провокаций», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Луценко сообщил, что сейчас суд избирает меру пресечения одному из участников акции возле Верховной Рады с позывным «Яр», который избил полицейского, но в свое время защищал Донецкий аэропорт и был участником АТО.

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Учитывая участие в АТО, прокурор в процессе будет просить суд избрать мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, сказал Луценко.

Генпрокурор также утверждает, что «Яра» избил народный депутат Егор Соболев.

Справка УНИАН. 17 октября под Верховной Радой началась акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента. Также активисты установили палаточный городок, в том числе и на проезжей части ул. Грушевского. Несколько раз происходили столкновения между полицейскими и митингующими.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

23 октября в Департаменте коммуникации МВД сообщили, что во время столкновений возле Верховной Рады, где с 17 октября началась акция протеста, пострадали двое правоохранителей. Следователи объявили подозрение одному из участников столкновений.