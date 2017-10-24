Драка нардепа Соболева под Радой: пострадавшим оказался "киборг" (фото, видео)

Мужчина, которого у здания Рады избил народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев, оказался защитником Донецкого аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Яков Евгеньевич.

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"Оказалось, что тот, кого побил Егорка Зимин и титушки Шелухи, тот, кого Зимин называл "провокатором" - действительно оказался киборгом с ДАПа, позывной Ярый", - говорится в его сообщении.

Также блогер показал видео с "киборгом" (на 01:54):

Ранее сообщалось, что под стенами Рады произошла потасовка между нардепом от "Самопомочи" Егором Соболевым и одним из митингующих.

"Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под Верховной радой. Избивать начал на словах, когда мужчина сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!", - писал волонтер "Миротворца" Мирослав Олешко на странице в Facebook.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!