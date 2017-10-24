Сайт Мининфраструктуры атаковали хакеры

На сайт Министерства инфраструктуры совершили кибератаку. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на источник.

Отмечается, что атака на сайт началась около часа назад. В настоящее время сайт Мининфраструктуры не работает. Другие детали выясняются.

Как сообщал УНИАН ранее, команда быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждала о возможной кибератаке на ИТ-систему государственного сектора и объекты критической инфраструктуры в связи с зафиксированной фішинговою рассылкой банковского вируса Zeus. Об этом сообщила пресс-служба CERT-UA на официальном сайте.

«Команда CERT-UA информирует о массовой фишинговую рассылку банковского трояна Zeus», - говорится в сообщении.