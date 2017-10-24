Сайт Мининфраструктуры атаковали хакеры
Атака на сайт началась около часа назад.
На сайт Министерства инфраструктуры совершили кибератаку. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на источник.
Отмечается, что атака на сайт началась около часа назад. В настоящее время сайт Мининфраструктуры не работает. Другие детали выясняются.
Как сообщал УНИАН ранее, команда быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждала о возможной кибератаке на ИТ-систему государственного сектора и объекты критической инфраструктуры в связи с зафиксированной фішинговою рассылкой банковского вируса Zeus. Об этом сообщила пресс-служба CERT-UA на официальном сайте.
«Команда CERT-UA информирует о массовой фишинговую рассылку банковского трояна Zeus», - говорится в сообщении.