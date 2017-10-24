Сайт Мининфраструктуры атаковали хакеры

14:45, 24 октября 2017
Политика
451 0

Атака на сайт началась около часа назад.

Ілюсрація REUTERS

На сайт Министерства инфраструктуры совершили кибератаку. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на источник.

Отмечается, что атака на сайт началась около часа назад. В настоящее время сайт Мининфраструктуры не работает. Другие детали выясняются.

112.ua

Как сообщал УНИАН ранее, команда быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждала о возможной кибератаке на ИТ-систему государственного сектора и объекты критической инфраструктуры в связи с зафиксированной фішинговою рассылкой банковского вируса Zeus. Об этом сообщила пресс-служба CERT-UA на официальном сайте.

«Команда CERT-UA информирует о массовой фишинговую рассылку банковского трояна Zeus», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Новая волна кибератак в Украине
Теги: #хакеры#кибератака#кибератака на сайт Мининфраструктуры#сайт Мининфраструктуры не работает