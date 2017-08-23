На IТ-систему государственного сектора возможна новая кибератака - CERT-UA

Команда быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которая функционирует в рамках Государственной службы специальной связи и защиты информации, предупреждает о возможной кибератаке на ІТ-систему государственного сектора и объекты критической инфраструктуры в связи с зафиксированной фишинговой рассылкой банковского вируса Zeus.

Об этом сообщила пресс-служба CERT-UA на официальном сайте.

«Команда CERT-UA информирует о массовой фишинговой рассылке банковского трояна Zeus», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа украинские компании готовятся новые кибератаки - СБУ

Согласно сообщению, после анализа файлов специалистам CERT-UA удалось выявить, что вирус был загружен с помощью SmokeLoader (бэкдора – программы для предоставления злоумышленнику возможности удалённого управления компьютером -УНИАН), который подгружал на инфицированный компьютер банковское вредоносное программное обеспечение Zeus.

Специалисты CERT-UA рекомендуют, заблокировать запуск JS-файлов и архивы, содержащие JS-файлы и в случае выявления киберинцидентов рекомендуют сообщать о таких фактах Команде CERT-UA.

Как сообщал УНИАН, 27 июня, в преддверии Дня конституции Украины, украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.