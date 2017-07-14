КИУ насчитал 49 "мертвых душ" за текущую сессию Рады

Комитет избирателей Украины насчитал 49 «мертвых душ» за текущую сессию ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Мы имеем основания говорить, что в парламенте 6-го созыва около 50 так называемых мертвых душ. То есть парламентарии, которые должным образом не работают. Так, 49 народных депутатов пропустили более 50 сессионных заседаний ВР 6-го созыва. Если найти общий знаменатель, мы можем увидеть, что в среднем во время сессии на заседаниях присутствовали 335 народных депутатов из 422», - сказал он.

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Наибольшее количество заседаний, по словам Кошеля, пропустили Дмитрий Добкин - 0 из 61 заседания, Михаил Добкин - 4 из 61, Дмитрий Ярош посетил 1 заседание из 61, Андрей Билецкий - 5 из 61, Семен Семенченко - 2 из 61.

Кошель также отметил, что для анализа посещаемости брались результаты письменной регистрации депутатов в парламенте.

Как сообщал УНИАН, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко пропустили больше всего голосований в ВР 6-го созыва.