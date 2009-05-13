За операцию сына Луценко платил регионал - Герман

Депутат от Партии регионов Ганна Герман заявила, что за операцию, которая была проведена сыну министра внутренних дел Юрия Луценко, заплатил один из членов Партии регионов.

Об этом она сказала в эфире 5 канала.

"Так как в прошлом году сын Луценко перенес очень сложную операцию, один из членов Партии регионов заплатил за эту операцию за рубежом. Мы готовы еще раз помочь ребенку, если надо, но нельзя путать личные вещи, родительские вещи, с вещами служебными", - отметила депутат.

"Почему Юлия Тимошенко или Виктор Янукович никогда не берут своих детей с собой в командировку? Потому что политик всегда должен чувствовать свой долг перед государством и должен все силы отдавать долгу", - считает Герман.

Она уверена, что политик, который "имеет рядом ребенка, еще и больного ребенка, он может быть уязвим для любых провокаций".

"С этим ребенком может что-то случиться. Если бы моего ребенка обидел немецкий полицейский - я бы его защищала. Но когда ты знаешь, что у тебя больной ребенок и ты хочешь везти его на лечение - ты берешь отпуск, берешь больного ребенка и везешь его на лечение. Тем более, что мы поможем всячески", - отметила депутат.

Ранее сообщалось, что сын Луценко был одним из участников инцидента с немецкой полицией, который произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Министр заявил, что полет его сына вместе с делегацией МВД был оплачен Луценко лично для медицинских консультаций в Корее.

Украинская правда