Парубий оценил, как скоро могут рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении в следующие две пленарные недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время посещения пограничного пункта пропуска "Медика" - "Шегини".

Отвечая на вопрос о возможности рассмотрения на следующей пленарной неделе законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении, спикер отметил, что план на следующую неделю еще не до конца составлен.

"Закон о реинтеграции к следующей неделе уже будет готов к рассмотрению. И мы уже, встретившись с председателями фракций, будем определять", - сказал спикер.

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Он добавил, что с 7 ноября в парламенте будет две пленарные недели подряд.

"Очень вероятность есть, что во время этих двух недель мы будем во втором чтении рассматривать этот закон", - подчеркнул председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами «за» приняла в первом чтении президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который, по словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.