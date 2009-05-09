Литвин обещает после праздников подписать закон об импичменте

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 12 мая подпишет Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства в делах по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам.

В.ЛИТВИН заметил, что в последнее время складывается практика, когда председатель парламента вынужден подписывать те законы, на которые парламент преодолевает президентское вето, но Президент Украины их все равно не визирует.

«Я убежден, что это должен делать Президент, поскольку это его обязанность, если вето преодолевается, и он должен подписывать данные законы», - сказал он.

При этом, по словам спикера, Президент Виктор ЮЩЕНКО сказал, что не соглашается с содержанием данного закона, в котором выписана процедура импичмента главы государства, и поэтому он оставляет на рассмотрение парламента дальнейшую судьбу настоящего документа.

«Настоящий документ будет подписан 12 мая, а 13-го или 14-го обнародован», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент применил вето к принятому 19 марта Верховной Радой закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства в делах по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Данным законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.

В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о предоставлении заключения Конституционным Судом Украины относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по данной процедуре.

Также предусмотрено внести изменения в закон “О Кабинете министров Украины”, установив, что действие акта правительства, остановленного указом Президента Украины и относительно которого есть решение КС о признании отвечающим Конституции, или постановление об отказе в открытии производства, не может быть повторно остановлено Президентом.

14 апреля ВР преодолела вето Президента на закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства в делах по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление». За преодоление вето проголосовали 388 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.