Накладные усы, подземные переходы и переодетый Ляшко: СМИ узнали, как нардепы прячутся от активистов возле Рады

После того как "Михомайдан" окружил Верховную Раду, депутаты на работу ходят по подземным туннелям. Тот, кто решился пройтись по улице, нарвался на тумаки. Уже пострадали депутаты Алексей Гончаренко, Олег Барна (именно он выносил с трибуны Арсения Яценюка), досталось и герою Украины Юлию Мамчуру.

Некоторые из избранников даже меняют внешность, чтобы не закидали яйцами, ради этого обзаводятся париками и накладными усами. Кроме того, слуги народа усиливают охрану и ездят с оружием.

По словам депутата Сергея Каплина, во вторник в Раду заводили переодетого Олега Ляшко. «А что, вы не знали? Его охрана заводила, он приехал на другой машине переодетый, его никто и не узнал», — говорит Каплин.

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По его словам, сейчас в округе пользуются спросом парики. «Это не шутка. Парики, накладные усы и даже брови. Все, что может изменить внешность», — сказал «Вестям» Каплин.

"Власть боится, что ее вынесут уже завтра". Многие депутаты сейчас наняли дополнительную охрану. «Судя по тому, что у депутата Скуратовского угнали авто с оружием, то защищаться собираются серьезно», — делает вывод Каплин.

Что касается подземных переходов, которые ведут из здания парламента на ул. Садовую, 3 и 3а, Шелковичную, 2–4, и Грушевского, 18 (по этим адресам находятся комитеты), то теперь они стали резко популярными среди депутатов и помощников. Ведь к Раде даже кортеж спикера подъехать не может.

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«Никто не хочет, чтобы в него попали яйцом или какой-нибудь неадекват начал бы размахивать ногами, и все это сняли бы на камеру. Поэтому всем приказано использовать подземные переходы. Ничего особенного в них нет. Но без удостоверения туда никто не попадает, там в середине стоит охранник и проверяет документы. Так под землей можно пройти на ул. Грушевского, Садовую, Шелковичную. Кстати, раньше туда не пускали помощников нардепов, но сейчас в порядке исключения проводят», — рассказала «Вестям» одна из помощниц депутата.