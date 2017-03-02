В кандидата в президенты Франции бросили яйцом (видео)

Инцидент произошел в Париже на сельскохозяйственной выставке, сообщает ТСН со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

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Неизвестный бросил яйцо в лицо политику, когда тот разговаривал. Охранник Макрона после этого мгновенно закрыл руками его голову.

"Всегда найдется место для идиотов, это часть фольклора", - сказал кандидат в президенты после события.

Ранее сообщалось, что команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона выступила с заявлением, что вмешательство иностранных государств в демократический процесс недопустимо.