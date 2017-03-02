В кандидата в президенты Франции бросили яйцом (видео)
01:08, 02 марта 2017Мир
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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал "жертвой" яичной атаки.
Эммануэль Макрон / REUTERS
Инцидент произошел в Париже на сельскохозяйственной выставке, сообщает ТСН со ссылкой на французский телеканал BFM TV.
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Неизвестный бросил яйцо в лицо политику, когда тот разговаривал. Охранник Макрона после этого мгновенно закрыл руками его голову.
"Всегда найдется место для идиотов, это часть фольклора", - сказал кандидат в президенты после события.
Ранее сообщалось, что команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона выступила с заявлением, что вмешательство иностранных государств в демократический процесс недопустимо.
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