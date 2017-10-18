Порошенко обсудил с президентом Румынии новый закон об образовании в Украине

Президенты Украины Петр Порошенко и Румынии Клаус Йоханнис во время телефонного разговора обсудили новый закон об образовании в Украине.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы украинского государства, стороны обсудили закон «Об образовании» в части защиты языковых прав национальных меньшинств, а также актуальные вопросы украинского-румынских отношений.

Йоханнис подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

Порошенко пригласил своего румынского коллегу осуществить визит в Украину в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 13 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Румынию и заявил, что договорился с главой МИД Румынии Теодором Мелешкану продолжать конструктивное сотрудничество в сфере образования. По словам Климкина, Украина сможет учесть заключения Комиссии Совета Европы "За демократию через право" (Венецианской комиссии) и консультации с общинами меньшинств в процессе разработки механизма имплементации образовательного закона.

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*** 25 сентября президент Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

28 сентября Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств. В ПАСЕ заявили, что новый закон об образовании в Украине вызывает значительное уменьшение ранее признанных прав национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании. «Ассамблея по этой причине рекомендует украинским властям пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации», - говорится в резолюции.

Также в ПАСЕ отметили, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким, и поэтому призвали украинские власти ввести гибкость относительно продолжительности процесса внедрения закона.