"Толкотня была": нардеп-герой прокомментировал нападение на него под Радой

Во время митинга под Верховной Радой во вторник, 17 октября, толпа протестующих применила силу к народному депутату от БПП Юлию Мамчуру.

"Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили," - сообщил Мамчур в комментарии "Обозревателю".

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Садовой, у центрального выхода из комитетов.

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При этом депутат сказал, что в правоохранительные органы обращаться не намерен, так как не видит для этого оснований.

Ранее о случившемся рассказала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко: "Увидела и спазм в горле: как какое-то недостойное существо унижало нашего Юлия Мамчура, который выходил из ВР. Толпа, агрессивная и накрученная, унижала героя".

Полковник Юлий Мамчур, экс-командир Севастопольской бригады тактической авиации, стал известным после того, как 4 марта 2014 года без оружия пошел договариваться с вооруженными российскими солдатами о разблокировании аэропорта "Бельбек" в Крыму.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.