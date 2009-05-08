Яценюк: Украина во время фашистского нашествия была живым щитом

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что война с фашистской Германией является величайшей трагедией прошлого века.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в интервью журналистам в Берлине, который посетил в честь празднования 64-й годовщины капитуляции гитлеровской армии.

«Украина во время фашистского нашествия была живым щитом, она заплатила за настоящее жизнями около 7 млн. людей. Убежден, событие 1941-45 гг. является одной из величайших трагедий прошлого века и важным уроком для всех нас. События той войны – это неотъемлемая часть нашей истории, ведь, чтобы создать будущее, нужно знать и уважать прошлое», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» считает, что праздник победы над фашизмом, день капитуляции «коричневой чумы» символизирует возможность человека побороть любые трагические вызовы.

«Здесь не может быть другой ни политической, ни исторической конструкции», – добавил он.

Сегодня А.ЯЦЕНЮК в Берлине принял участие в церемонии возложения венков к Мемориалу советским солдатам в Трептов-парке, посетил Музей Капитуляции «Берлин-Карлхорст» и провел встречу с ветеранами войны возле Мемориала советским солдатам в парке Тиргартен.