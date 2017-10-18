Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки Разинкова

Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

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Соответствующий указ президента №329/2017 от 17 октября размещен на сайте главы государства. «Уволить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе.

Разинков занимал должность первого заместителя главы СВР с 1 марта 2014 года.

В июне 2016 года Порошенко назначил Разинкова временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки. 13 сентября 2017 года глава государства назначил главой СВР и.о. главы миссии Украины при НАТО Егора Божка.

9 октября президент уволил заместителя главы СВР Игоря Пашковского.