Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Пашковского с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ №312/2017 от 9 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства.

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"Освободить Пашковского Павла Николаевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Пашковского назначили на эту должность 20 марта 2014 года указом и.о. президента Украины Александра Турчинова.

Как сообщал УНИАН, в сентябре президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины и представил его коллектив.