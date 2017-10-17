Участники митинга под Радой пытались заблокировать выход из парламента

Участники митинга под Радой пытались не выпустить за ограду некоторых народных депутатов после закрытия пленарного заседания.

В частности, группа протестующих окружила внефракционных депутатов Андрея Билецкого и Олега Петренко на улице Грушевского возле забора, передает Громадське.

Группа людей, которая пыталась не выпустить этих парламентариев, заявили, что являются представителями "Автомайдана".

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Также на выходе из здания комитетов Верховной Рады группа людей под флагами "Движения новых сил" остановила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Виктора Кривенко.

Как сообщал УНИАН, участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента.