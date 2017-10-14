Украине необходима современная финансовая полиция - ЕБРР

Руководящий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж публичной обратился к украинскому руководству с призывом пресечь силовое давление на бизнес со стороны коррумпированных налоговых органов.

Он также указал на необходимость создания в Украине финансовой полиции, отвечающей требованиям времени, передает ZN.ua.

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"Украине необходима современная финансовая полиция. Налоговым инспекторам не нужны оружие и балаклавы. Время прекратить коррупционные рейды!", - указал Малиж на своей странице в Twitter.

Он также подчеркнул, что Украина нуждается в продолжении реформ при поддержке международных организаций.

"Украина все еще хрупкая. Международные организации, такие как ЕБРР, работающие с реформаторами, делают ее успешной", - добавил Малиж.