ГПУ вызывает Януковича на допрос 17 октября

Генеральная прокуратура Украины вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, на допрос 17 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

В повестке о вызове Януковича сказано, что ему, в соответствии с требованиями стст 133, 135 УПК Украины, необходимо явиться 17 октября в 11.30 в кабинет №307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: город Киев, ул. Борисоглебская, 18 для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого.

Читайте такжеЗаседание по делу о госизмене Януковича снова перенесли из-за неявки адвоката

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.