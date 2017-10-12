Слова некоторых венгров и румын в ПАСЕ выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине - Геращенко

Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине, а резолюция ПАСЕ, принятая по инициативе венгерской и румынской делегаций, имеет двойные стандарты.

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Также их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира. Это нечестно - использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями», - отметила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что Украина остается открытой к диалогу.

«Мы готовы обсуждать любые наши законы, потому что они европейские. И мы ждем транспарентности - чтобы и украинская диаспора в соседних странах имела право на изучение украинского», - добавила первый заместитель председателя ВР.

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Также она сообщила, что резолюция ПАСЕ относительно рекомендаций Украине по закону об образовании в части языков национальных меньшинств, принятая по инициативе венгерской и румынской делегации, имеет двойные стандарты.

«Нам удалось сбить почти все одиозные поправки, к сожалению, не все. Ждем заключения Венецианской комиссии и работаем дальше над реформированием страны и над усилением нашего единства. Внутри страны и извне», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, в ПАСЕ приняли резолюцию с рекомендациями Украины по закону об образовании в части языков национальных меньшинств.

В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым образовательным законом Украины. Члены ассамблеи обратили внимание, что некоторые соседние страны утверждали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно соответствия украинской правовой системе.

ПАСЕ рекомендовала украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в сфере образования, «основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации».

Справка УНИАН. 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее выводы по закону будут готовы к декабрю.