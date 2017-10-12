Докладчик ПАСЕ сожалеет, что закон об образовании направили в Венецианскую комиссию лишь после принятия в ВР

Докладчик по вопросу нового закона об образовании в Украине, депутат от Эстонии Андреас Херкель сожалеет, что Украина направила новый закон об образовании в части языков национальных меньшинств на экспертизу в Венецианскую комиссию после принятия его парламентом.

Об этом Херкель сказал во время дебатов в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я бы хотел напомнить вам некоторые ключевые пункты этого текста. Один из пунктов связан с тем, что этот закон очень противоречивый. Когда парламент страны принимает такие противоречивые законы, а именно это сейчас случилось, у нас в распоряжении есть важный инструмент – мы можем запросить мнение Венецианской комиссии. К сожалению, его не запросили до принятия такого закона", - заявил Херкель.

От отметил, что выводы Венецианской комиссии будут опубликованы к концу года, и поэтому в юридическом плане еще рано делать определенные выводы – сперва необходимо дождаться выводов Венецианской комиссии.

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Как сообщал УНИАН, за решение провести 12 октября срочные дебаты, касающиеся языковых положений седьмой статьи закона «Об образовании» в Украине, 9 октября проголосовали 100 членов ПАСЕ из 134 присутствующих в зале. Против проголосовали 22 депутата, воздержались 12.

*** 25 сентября президент Украины Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключения по закону будут готовы к декабрю.